UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Officine musicali in merito al maxi finanziamento regionale ottenuto.

“Regione Lombardia, nel contesto del Bando Giovani smart, ha premiato con il massimo finanziamento previsto il progetto “RiEsCo” proposto dalla rete composta da: Officine Musicali APS (capofila), Jonas Como Onlus (partner) e Comune di Uboldo (partner)

La “Casa dei Talenti” di Uboldo, dal prossimo autunno, diventerà un luogo gratuito di: formazione/autoformazione, socializzazione, inclusione, realizzazione eventi ricreativo/culturali, destinato alla fascia d’età 15 – 34 anni, in cui troverà spazio anche uno “Sportello di Consulenza Psicologica”, individuale ed allargato attraverso “Gruppi di Parola”.

I giovani ed i giovani delle fasce più fragili avranno dunque a disposizione un nuovo luogo in cui Ri-trovare motivazione all’Esterno, Costruendo da soli e/o in gruppo oggetti culturali da mettere a disposizione del territorio, riequilibrandosi rispetto al proprio senso di autoefficacia.

Presto tutti i dettagli e le modalità della iniziativa che rappresenta un nuovo traguardo e una nuova sfida di promozione sociale e cittadinanza attiva per la nostra associazione”

