LAZZATE – Come anticipato dal sito specialistico del calcio locale, www.paolozerbi.com, questo pomeriggio il comitato calcistico della Lombardia ha reso nota la composizione dei gironi del campionato di Eccellenza, la “serie A” dilettantistica a livello regionale. Per quanto riguarda l’unica squadra locale impregnata in questo torneo, l’Ardor Lazzate, c’è stata una riconferma nel gruppo A che comprende formazioni brianzole, del Varesotto, Comasco e del Pavese oltre che della provincia di Milano. Fra le novità il Castello Cantù, recente vincitore dei playoff di Promozione.

Girone A: Accademia Pavese, Ardor Lazzate, Calvairate, Castello Cantù, Club Milano, Gavirate, Magenta, Muggiò, Oltrepo, Pavia, Pontelambrese, Sestese, Solbiatese, Verbano, Vergiatese, Virtus Binasco, Vis Nova Giussano, Vogherese.

