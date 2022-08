x x

CARONNO – La S.C. Caronnese è lieta di presentare e dare il benvenuto ad Andrea Brevi.

Portiere classe 2002, Andrea è uscito dal settore giovanile dell’Albinoleffe squadra con la quale ha “respirato” anche l’atmosfera dei professionisti. Lo scorso anno ha giocato in Serie D, al Brusaporto, collezionando 7 presenze con la squadra bergamasca. Ora la scelta di vestire rossoblù, dove formerà la coppia di portieri insieme al confermato Angelina.

Già al lavoro sul sintetico del Comunale, diamo ad Andrea un caloroso benvenuto a Caronno Pertusella.

