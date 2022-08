x x

CARONNO – La S.C. Caronnese dà il benvenuto a Matteo Dipalma, nuovo giocatore rossoblù.

Classe 2004, difensore in grado di giocare soprattutto da terzino destro, Matteo ha giocato per molti anni nelle giovanili del Milan. Lo scorso anno alla Pro Sesto, dove ha giocato nella formazione under 19. Ora è alle porte della sua prima avventura tra i “grandi”, carico e determinato nel dimostrare le sue doti.

Benvenuto a Caronno Pertusella, Matteo.

