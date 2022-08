x x

CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo l’indagine conoscitiva del comune di Caronno Pertusella circa il trasporto scolastico con mezzo privato.

Per venire incontro alle richieste e alle esigenze di alcune famiglie di Caronno Pertusella questa Amministrazione comunale ha deciso di aprire i termini per la presentazione delle istanze dirette alla candidatura per il trasporto – carpooling degli studenti residenti a Bariola e oltrestazione che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023 la scuola secondaria diprimo grado “Alcide De Gasperi” di Caronno Pertusella.



Sono ammesse le adesioni dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-mezzo proprio idoneo al trasporto di persone e con assicurazione;

-cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea oppure cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di permesso di soggiorno;

-residenza anagrafica nel Comune di Caronno Pertusella;

-avere figli e/o nipoti o fratelli in età scolare, che nell’anno scolastico 2022/2023 frequenteranno la scuola secondaria di primo grado “Alcide De Gasperi” di Caronno Pertusella, residenti a Bariola e Oltrestazione.

-disponibilità per tutto l’anno scolastico 2022/2023.



E’ previsto un rimborso spese pari a 5 euro a viaggio pari a 200 euro mensili. Termine per la presentazione delle candidature il 25 agosto.

