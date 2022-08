x x

COGLIATE – Tanti impegni per una intensa ed applaudita estate, per il corpo musicale di Cogliate. A riferire di alcuni di essi, sottolineando il successo ottenuto dalla banda, è il sindaco Andrea Basilico, che pensa ad esempio al primo concerto estivo del corpo musicale, in piazzetta.

E poi con ottimi riscontri di pubblico si è replicato davanti alla Cooperativa agricola (foto, la banda di Cogliate durante l’applaudita esibizione), nel piazzale del benzinaio. Le esibizioni del corpo bandistico rientrano fra i molti eventi che stanno caratterizzando il periodo estivo a Cogliate, con notevoli riscontri di pubblico e partecipazione. E di certo l’attività della banda non si ferma qui, si proseguirà anche in autunno ed in inverno, dopo avere chiuso nel migliore dei modi il periodo estivo.

02082022