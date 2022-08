x x

SARONNO – Danni alla carrozzeria di una Chevrolet in sosta. E’ il bilancio della caduta di calcinacci avvenuta stamattina, martedì 2 agosto poco dopo le 8 in via Manzoni. Secondo la prima ricostruzione dal cornicione della storica sede della Lus si sarebbero staccati dei calcinacci finiti sul marciapiede e su una vettura in sosta.

Nessuno transitava in quel momento ne sulla strada ne sul marciapiede e così, fortunatamente, non si registrano feriti. Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme e in pochi minuti sono arrivati i pompieri del distaccamento di Saronno e una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno ritracciato il proprietario dell’auto mentre con i vigili del fuoco è stato interdetto l’accesso all’area. Transenne e nastro bianco e rosso bloccano ora il marciapiede per evitare rischi per i pedoni. L’intervento si è concluso con la polizia locale che ha informato il proprietario dello stabile dellì’accaduto in modo che provveda ai necessari interventi di manutezione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn