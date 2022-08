Calcio giovanile: Bulgarelli sulla panchina juniores del Sc United

x x

CESATE / SARONNO – E’ Diego Bulgarelli il nuovo allenatore della juniores regionale di Fascia B del Sc United, la società nata l’anno scorso dalla collaborazione fra Sporting Cesate e Fbc Saronno e che fa capo allo stadio cesatese di via Dante. A dargli il benvenuto nel club il direttore sportivo Umberto Marotta.

Bulgarelli, ex Vercellese prima da giocatore e poi allenatore della Scuola calcio, successivamente ha seguito la Baggio Secondo, poi Lombardia Uno e Caronnese spaziando in tutte le categorie, dai Giovanissimi agli Allievi sino ad arrivare allo Sporting Cesate sulla panchina della under 16.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il ds Umberto Marotta del Sc United con mister Diego Bulgarelli)

03082022