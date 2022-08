x x

CARONNO PERTUSELLA – Inizia oggi il percorso della Caronnese nella nuova stagione agonistica, che vedrà i rossoblù ancora impegnati in serie D. Il debutto, in amichevole, nel pomeriggio odierno alle 18 contro l’Albinoleffe. Si gioca sul campo di Zanica, e la gara si terrà a porte chiuse.

I prossimi impegni

Definiti anche i prossimi impegni, sempre in amichevole, dei caronnesi: sabato 6 agosto alle 17 allo stadio di via Belvedere a Brusaporto, in provincia di Bergamo, contro la formazione locale; e sabato 13 agosto allo stadio di via Icmesa a Meda contro la compagine del Renato, inizio in questo caso fissato alle 16. Venerdì 19 agosto si giocherà invece Caronnese-Vergiatese alle 18 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella e mercoledì 24 agosto alle 18 sempre allo stadio di Caronno l’incontro con la Casatese. E poi sarà già il momento degli appuntamenti ufficiali.

(foto: azione di gioco della Caronnese dalla scorsa stagione)

