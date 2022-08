x x

CISLAGO – Dodici nuovi posteggi rosa a Cislago: a deciderlo è la Giunta comunale, con la nuova delibera approvata il 1 agosto scorso.

Si tratta di dodici posteggi riservati a donne in stato di gravidanza certificata o con figli di meno di 24 mesi, dotate di permesso rosa, che viene rilasciato dalla polizia locale. Sono una decina le vie coinvolte in questo nuovo progetto, in particolare: via Don Pietro Erba, l’area di parcheggio nei pressi del Giardino Castelbarco, via IV Novembre, via Stazione, via Ugo Foscolo, via Ungaretti, via Battisti, via Colombo, via Cavour e via Palestro.

Sono ancora da definire le modalità dei nuovi posteggi: si accenna ad una possibilità di alcuni “posteggi rosa temporanei”, ossia validi solo in alcuni giorni e alcune ore, mentre altri saranno permanenti.

Per la realizzazione di questo progetto, l’amministrazione ha richiesto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’accesso ai fondi messi a disposizione per interventi in aiuto alle neomamme a partire dal 7 aprile scorso. E’ possibile, grazie a questi fondi, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 20.000 abitanti, ottenere un contributo di un valore massimo di 6mila euro per 12 parcheggi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn