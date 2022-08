x x

SARONNO – “Prosegue la decrescita della curva dei saronnesi positivi al covid-19 anche negli ultimi sette giorni”. A riferirlo è l’Amministrazione civica, con riferinmento ai dati di Ats Insubria che fanno registrare 225 cittadini positivi, quasi ottanta in meno rispetto ai 308 dello scorso inizio settimana.

Le case di riposo rimangono invece covid free. “Si ricorda che il centro vaccinale di via Parini è chiuso fino al 21 agosto: dal 22 al 31 agosto l’hub sarà aperto tutti i giorni, per mezza giornata” specificano i responsabili del Comune.

