x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito all’intervento del progettista Roberto Bonelli dello studio di fattibilità della scuola Rodari pubblicato ieri da ilSaronno.

Ringrazio l’architetto Bonelli, che mi ha dedicato molto del suo prezioso tempo per redigere le sue lunghe precisazioni tecniche rispetto ai miei interventi politici sul progetto della nuova scuola Rodari, con anche una sorprendente esegesi stilistica del mio linguaggio, che pareggia, diciamo così, l’errata asserzione della “perdita del finanziamento di 4 milioni”, finanziamento mai perduto, ma rinunciato.

Tuttavia, non è stato smentito che, nel suo studio di fattibilità,

1) non ci fosse il rispetto delle distanze minime dalla ferrovia, anche ai fini dell’inquinamento acustico;

2) ci fosse una sovrapposizione tra vecchio e nuovo edificio;

3) non fosse risolto il problema della coesistenza di vecchia scuola funzionante e cantiere della nuova scuola.

Tali criticità, si sostiene (oltre alla verifica della compatibilità antisismica?) sarebbero potute essere risolte successivamente in sede di progetto esecutivo validabile, del quale però lo stesso architetto Bonelli ha dichiarato che non si sarebbe comunque potuto occupare.

Il suo studio di fattibilità, pertanto, necessitava ontologicamente di interventi correttivi ed integrativi, rinviati ad una fase progettuale ulteriore, più approfondita; del che non c’è da meravigliarsi.

Grazie, infine, per il simpatico richiamo alla nostra remota collaborazione per l’edificazione del nuovo Liceo Classico di Saronno, inaugurato quindici anni fa: un bel progetto, di vero successo, privo di criticità, di cui sicuramente entrambi siamo orgogliosi.

Un cordiale saluto e buone, riposanti vacanze.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn