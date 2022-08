x x

SARONNO – “L’Amministrazione con la proprietà sta studiando la cosidetta convenzione che permetterà di portare a Saronno l’accademia di Brera in modo che possa insediarsi nell’anno scolastico 2024“.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi quando a Radiorizzonti ha fatto il punto della situazione dell’ex Isotta Fraschini. Il primo cittadino ha parlato delle bonifiche in corso, con un campo base e l’attenzione degli uffici comunali e di enti come la Provincia e Arpa. Ha rimarcato anche la tecnica e le dotazioni innovative che si stanno utilizzando.

“Nel frattempo la convenzione tra l’Amministrazione e il proprietario – ha concluso Airoldi dando un nuovo parametro per avere un’idea delle tempistiche – è in avanzato stato di realizzazione. Nel mese di settembre credo che la porteremo in consiglio comunale”.

(foto copertina: uno dei rendering del progetto)

