SARONNO – Lara Comi potrebbe tornare al Parlamento europeo. E’ una possibilità di cui si parla fin dalla notizia della candidatura di Silvio Berlusconi al Senato ma che nelle ultime ore, anche stando alle indiscrezioni a cui ha dato voce l’altro giorno “il Fatto quotidiano”, la possibilità sembra decisamente più concreta.

Se, come danno per certo gli addetti ai lavori, Silvio Berlusconi si candiderà al Senato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre al suo posto al Parlamento europeo andrebbe la prima dei non eletti ossia la saronnese Lara Comi che aveva già svolto l’incarico di europarlamentare dal 2009 al 2019.

“Da tempo – spiega il Fatto – Comi non rilascia dichiarazioni pubbliche e si è tirata fuori dal dibattito politico, eppure alcune persone a lei vicine confermano al Fatto che l’ex eurodeputata sta valutando l’idea di accettare il seggio. “Non ha ancora deciso”, ci dicono”.

Nel 2019 a poche settimane dal voto per le europee Comi fu coinvolta in un filone dell’inchiesta sulla “Mensa dei poveri” e da allora ha messo in pausa il suo impegno in politica. Nel frattempo è stata archiviata l’accusa di finanziamento illecito, ed è in corso il processo per quella di corruzione.

(foto archvio)

