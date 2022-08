x x

SARONNO / ORIGGIO – Sei persone hanno avuto bisogno di cure mediche, per lesioni comunque non gravi, per l’incidente avvenuto ieri alle 13.40 in autostrada A8 all’altezza del bivio con la A, in territorio di Origgio. Si sono scontrate due autovetture che procedevano in direzione nord; sul posto oltre alla polizia stradale anche tre ambulanze e l’auto-infermieristica; sono stati soccorsi due ragazzi di 26 anni, uno di 27, uno di 28 anni ed uno di 29; ed una ragazza di 26 anni.

Sull’autostrada A9 fra Turate e Lomazzo sempre ieri, alle 11.15 in direzione nord, altro tamponamento fra due autovetture: anche in questo caso sono state 6 le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, nessuna è apparsa in gravi condizioni: due giovani di 12 e 14 anni, un uomo di 37 ed una donna di 39 anni, una donna di 51 anni ed un altro automobilista.

A Limbiate ieri tamponamento con 4 contusi, non gravi: è successo alle 3.50 della notte in via Buozzi, ad avere bisogno di cure mediche due ragazzi diciottenni, uno di 23 anni ed un uomo di 54 anni.

(foto archivio)

03082022