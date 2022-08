x x

SOLARO – Camini, stufe a legna o a pellet sono presenti in moltissime abitazioni, prime e seconde case in particolare in montagna. Con l’aumento dei costi dell’energia, anche a causa del conflitto in Ucraina diverse famiglie hanno intenzione di mantenere questa tradizione di scaldarsi con la legna da ardere. Il Parco delle Groane anche quest’anno concederà dei piccoli lotti boschivi ai cittadini che ne fanno domanda per ricavare legna da ardere ad uso esclusivo famigliare. Tecnicamente l’avviso è relativo all’uso focativo per la stagione silvana 2022-23.

Tutti gli interessati alla concessione dovranno partecipare ad un corso di conoscenza del bosco e delle tecniche di taglio, che sarà organizzato dal Parco nel mese di ottobre e novembre. In particolare è prevista una lezione teorica e due lezioni pratiche sull’uso della motosega in sicurezza e nella consapevolezza dei rischi.

Possono fare domanda i residenti nei Comuni all’interno dell’area del Parco, ovvero.

Gruppo A (Nord): Fino Mornasco, Cucciago, Cantù, Vertemate con Minoprio, Carimate, Figino Serenza, Carugo, Cermenate, Novedrate, Mariano Comense, Lentate sul Seveso, Meda, Cabiate;

Gruppo B (Sud): Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro.

Ogni nucleo famigliare ha la possibilità di presentare un’unica richiesta di assegnazione.

Le domande si possono presentare dal 1° settembre 2022 e sino al 30 settembre, entro le 12.

Previsto un contributo da parte dei cittadini da 50 centesimi a 3,5 euro per quintale in relazione all’accessibilità del terreno.

Le domande si possono presentare nella sede del Parco negli orari di apertura al pubblico, a mezzo posta, ma anche via mail all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto della mail “Lotti boschivi 2022-2023” oltre al nome e cognome del richiedente.

È possibile scaricare la documentazione a questo link.

