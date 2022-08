x x

ROVELLO PORRO / LOMAZZO – Nel quadro del progetto Life gestire 2020 la Regione Lombardia ha finanziato progetti per rafforzare la connettività ecologica. In particolare nel Parco del Lura, nelle aree acquisite dai Comuni, con una risorsa pari ad 100.000 euro per la realizzazione di pozze e stagni; la messa a dimora di vegetazione ripariale autoctona; la creazione di “macchie boscate”.

Le aree di localizzazione degli interventi si trovano in un contesto agricolo nel quale sono presenti diverse zone boscate, lungo il Torrente Lura. Gli ambiti sono stati suddivisi in tre lotti. A Lomazzo Nord il progetto ha previsto la realizzazione di una pozza-stagno, la realizzazione di un prato naturalistico con specie proprie dei luoghi; il miglioramento forestale della porzione a bosco ed il rimboschimento.

A Lomazzo Sud una pozza-stagno; la realizzazione di un prato naturalistico con specie proprie dei luoghi; il miglioramento forestale della porzione a bosco; il rimboschimento e la manutenzione degli impianti per la prima stagione vegetativa

A Rovello Porro il miglioramento del bosco esistente e la manutenzione degli impianti per la prima stagione vegetativa.

