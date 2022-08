x x

ORIGGIO – Avrà come soggetto il Bozzente e i dintorni, il concorso fotografico promosso dal Comune di Origgio lo scorso luglio.

L’obiettivo finale di questa competizione, sarà quello di far conoscere meglio il territorio origgese attraversato dal torrente, nella zona quindi, facente parte al Parco dei Mughetti assimilabile agli ambienti del “Bosco Borromeo”.

Bando, manifesto e modulo di iscrizione alla gara, saranno disponibili sul sito del Comune di Origgio, il modulo di iscrizione potrà essere altresì ritirato nella biblioteca di Origgio, in via ai Boschi.

I partecipanti potranno consegnare un massimo di tre fotografie, improrogabilmente entro il 30 settembre alle 19, la partecipazione è gratuita e sarà aperta a tutti senza limiti d’età, i premi saranno in denaro: 200 euro per il primo classificato, 100 euro per il secondo classificato, e 50 euro per il terzo classificato.

Le dodici migliori fotografie saranno pubblicate sul calendario comunale 2023.

