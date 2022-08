x x

SARONNO – E’ Luciano Francesco Silighini Garagnani Lambertini “Responsabile comunicazione Con Saronno- L’Italia c’è” a rispondere oggi alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte:

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2022 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Saronno ha creato una sinergia perfetta tra l’assessorato alla scuola e l’Istituzione Zerbi dando agli studenti saronnesi e alle loro famiglie un servizio di alto livello con molta offerta. Finalmente la scuola è stata al centro della politica come non si vedeva da anni

Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come la nuova Ztl, il ritorno del 30 all’ora, la sicurezza e la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione?

Si stanno finalmente mettendo le basi per dare al centro cittadino la rilevanza che merita. Lo dimostra anche il recente intervento in piazza De Gasperi e La Malfa che sta diventando un punto di ritrovo fisso per i bambini durante i pomeriggi e le mattinate.

Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

Si ha dato spazio alla cultura con eventi di livello come il concerto del 2 giugno e per questo ringrazio il Presidente Pierluigi Gilli e tutta l’amministrazione. Saronno centro culturale era un obbiettivo primario e ora stiamo andando in quella direzione. Arte,cinema,musica…un vero spettacolo.

Novità di questo 2022 la riduzione della coalizione che guida la città con una maggioranza risicata in consiglio comunale tanto da essere ridotta ad un voto. Come vedi il futuro dell’Amministrazione Airoldi?

Credo che in politica contino i fatti e fino a quando ci saranno buone cose non importa se la maggioranza è di uno o di cento. Gli uomini di buona volontà si impegneranno sempre per il bene della città

Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Continuare e ampliare la politica del fare.

Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. Le risposte verranno pubblicate su ilSaronno. (le trovate qui)

