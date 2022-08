x x

CERIANO LAGHETTO – “Agosto è un mese tradizionalmente “difficile”. Un mese di ferie per tanti, ma anche un mese in cui i pusher provano a riaffacciarsi nei nostri boschi, provenienti dalla vicina zona “Ca’ del Re” in Solaro”: a parlare è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sempre in prima linea contro lo spaccio di droga e che fa il punto degli ultimi controlli effettuati con la polizia locale.

“Dopo la liberazione dell’ex bosco della droga, avevano provato a ritornare nell’agosto 2020, ci avevano riprovato la scorsa estate e ci hanno riprovato anche in questi giorni – fa presente Cattaneo, che parla anche del sequestro di un oggetto potenzialmente “pericoloso”, se usato impropriamente e con finalità “aggressive”: “A Ceriano Laghetto però hanno trovato la nostra pronta risposta. Gli spacciatori si sono dati alla fuga, lasciando uno zaino pieno dove c’era anche un taser, che è risultato comunque non più funzionante”. Forse il proprietario lo teneva con sè senza sapere che non funzionasse o forse a scopo comunque intimidatorio.

Conclude Cattaneo: “Grazie ai cittadini sempre attenti e collaboranti, agli operai che hanno ripulito i rifiuti abbandonati in 48 ore da questa feccia e alla nostra polizia locale che ha agito tempestivamente!”

Il Taser è uno storditore o “pistola elettrica” in uso alle forze dell’ordine di diversi Paesi.

(foto: Dante Cattaneo con il Taser elettrico che è stato sequestrato)

