MILANO – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha partecipato nei giorno scorsi, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla presentazione del libro dedicato all’insufficienza intestinale cronica benigna (IICB) e alla nutrizione artificiale parenterale dal titolo ‘Pollicino e lo Zainetto Magico’. Un momento di incontro e di confronto con i referenti sanitari, le famiglie e l’associazione ‘Un filo per la vita’, che da tempo si occupa di sostenere le famiglie che si occupano in particolare di bambini in nutrizione parenterale.

“Ritengo sia necessario – ha dichiarato Locatelli – uno sguardo più ampio su questo tema che non interessa solo gli aspetti terapeutici e sanitari ma anche il vivere quotidiano, l’inclusione e soprattutto la gestione degli ausili che permettono alla persona non solo di sopravvivere ma di potersi relazionare con gli altri in contesti comuni”.

“Ho invitato l’associazione e i medici presenti a partecipare a un incontro di approfondimento su questa tematica presso il mio Assessorato, chiedendo anche alle famiglie di partecipare con i loro figli”. “L’incontro – annuncia l’assessore – si svolgerà a settembre e sarà l’occasione per ampliare la riflessione anche al tema della nutrizione enterale e della disfagia, affinché dal punto di vista sociale non ci siano limiti creati dall’uomo ma un giusto accompagnamento e una giusta sensibilizzazione che le istituzioni hanno il dovere di praticare per accompagnare i grandi progressi medici e scientifici che consentono alle persone di vivere attraverso terapie, precauzioni, ausili. Ringrazio le mamme i papà e le famiglie che non si arrendono mai: la loro forza é una risorsa preziosa per tutti”.

04082022