SARONNO – Momenti di apprensione ieri mattina per un anziano, di 80 anni, caduto dalla bici mentre percorreva via San Giuseppe in centro città. L’incidente si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Verdi. Erano le 10.10; a dare l’allarme alcuni passanti e sul posto sono ben presto arrivati i soccorsi, oltre ad una ambulanza della Croce azzurra da Caronno Pertusella anche l’automedica proveniente da Como. Il ferito si è comunque ben presto ripreso ed il quadro clinico è apparso tranquillizzante. Il pensionato è stato medicato e quindi trasportato all’ospedale cittadino per tutti gli accertamenti clinici del caso.

