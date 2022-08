x x

SARONNO – Inizio super per la stagione del calcio di Promozione: in Coppa Italia si affrontranno infatti Fbc Saronno e Meda, le due principali (in base a campagna acquisti estiva e ambizioni dei due club) candidate al salto di categoria. Saronnese e brianzoli sono stati infatti inseriti nel girone 3 (dove c’è anche la Besnatese) e lo scontro diretto si giocherà il 14 settembre allo stadio di Meda, potrebbe essere l’incontro in cui si deciderà chi riuscirà a passare il turno. Insomma, subito un big match per i sostenitori della due formazioni più quotate del raggruppamento.

(foto archivio: azione di gioco del Fbc Saronno nel precedente campionato)

05082022