CERIANO LAGHETTO – La Frazione Dal Pozzo (calcio, Terza categoria) è attiva sul mercato. Sono arrivati in gialloverde tre giocatori, dalle categorie superiori.

Si tratta di

– Matteo Dragoni, classe 2000, terzino sinistro, con un trascorso nella juniores regionale A dell’Uboldese.

– Pietro Canti, classe 2002, centrocampista, l’anno scorso all’Antoniana in Prima categoria.

– Riccardo Maggiore, classe 1999, giovanili del Varese fino ad indossare la fascia da capitano negli allievi nazionali, poi Pro Patria, Fenegrò e Busto 81 in Eccellenza, per poi approdare all’Fbc Saronno dove ha disputato gli ultimi tre anni tra Prima categoria e Promozione.

“Ci rende orgogliosi sapere che dei giovani, con trascorsi in squadre blasonate, abbiano scelto di entrare a far parte della famiglia gialloverde e a contribuire a scriverne il futuro – rimarcano i dirigenti del Dal Pozzo – A proposito di famiglia non possiamo non fare una piccola nota di folklore locale: Pietro Canti è infatti cugino di Paolo Sevesi, mentre Riccardo Maggiore è fratello di Matteo che giocò nel Gs Dal Pozzo nei primi anni dei Masnada Ultras. Operazione nostalgia, operazione prospettiva”. Il via della preparazione è previsto il 28 agosto.

05082022