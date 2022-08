x x

ORIGGIO – Incidente stradale ieri mattina alle 8 sulla rampa dell’autostrada A9 allo svincolo di Uboldo-Origgio: due autovetture sono rimaste infatti coinvolte in un tamponamento. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, ed in particolare un uomo di 54 anni che è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

Sul luogo del sinistro, per i rilievi e per regolare il traffico, sono intervenute due pattuglie della polizia stradale. Ora sarà chiarita la dinamica di quel che è successo e saranno messe a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso sulla rampa autostradale per un incidente)

05082022