LAZZATE – Un giovane ciclista è stato investito la scorsa notte in vicolo San Giuseppe in centro a Lazzate: è successo alle 22.20 e sul posto è subito accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari dell’Arma hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, di 14 anni, assieme all’equipaggio di una ambulanza della Croce bianca, subito arrivata. Con l’autolettiga il quattordicenne è stato quindi trasportato in ospedale, non è comunque apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del sinistro al fine di accertare con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

