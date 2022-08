x x

GERENZANO – Ai campionati Italiani Estivi di nuoto Master, per la categoria Master 70, svolti a Riccione dal 28 giugno al 3 luglio scorso, ha brillato l’atleta gerenzanese Gabriella Sensolo Chirico.

Cittadina di Gerenzano sin dal 2003, Gabriella Sensolo Chirico è atleta sin dal 2010 della società Sporting club 63 di Mozzate. Nei cinque giorni di care svolte a riccione per il campionato nazionale di nuoto master 70, ha conquistato una medaglia d’oro nei 100 metri dorso, mentre nei 50 metri dorsosi è guadagnata il secondo gradino del podio. Argento anche nei 50 metri stile libero.

A lei sono andati anche i complimenti dell’amministrazione comunale, che il 19 luglio scorso le ha dedicato un post su Facebook con le foto dell’atleta.

