GERENZANO – Missione compiuta per la Salus Gerenzano che contro Castronno nei giorni scorsi ha vinto i playoff del campionato di volley femminile di Prima divisione, centrando dunque l’obiettivo del passaggio in serie D. Epilogo dunque decisamente positivo per la formazione gerenzanese che fa base al palasport di via Inglesina.

Alla squadra della Salus anche i complimenti dell’Amministrazione comunale per il traguardo che è stato raggiunto: “Ci uniamo ai complimenti per la squadra femminile di volley della Polisportiva Salus Gerenzano Asd, per la promozione in serie D conquistata”.

Di seguito il comunicato della Salus Gerenzano Asd: “Un anno indimenticabile… la Salus Gerenzano volley in serie D! Complimenti allo staff tecnico e alle nostre ragazze”.

