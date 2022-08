x x

SARONNO – Aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici in molte città del circondario: si tratta sia di stabili di parte dei comuni, sia di proprietà di Aler, agenzia lombarda per l’edilizia residenziale.

Tredici abitazioni a Saronno sono subito disponibili, che non necessitano di ulteriori interventi di manutenzione, così come due a Cislago e uno ad Uboldo. Si tratta di alloggi che, nel tempo, si sono svuotati e che ora sono pronti ad accogliere nuovi inquilini. Per avanzare la richiesta, è necessario essere residenti, o lavoratori, nell’ambito territoriale del comune di riferimento. Nel caso di Saronno, omprende anche Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio ed Uboldo.

È possibile presentare la domanda online, con scadenza 14 agosto: è richiesto Spid e carta d’identità digitale. Dopo essersi abilitati e compilare la domanda, sarà necessario pagare la marca da bollo di 16 euro, anche online. Altrimenti, è possibile recarsi in Comune a Saronno per il Servizio inclusione.

In tutto il corso del 2022 potrebbero essere messi a disposizione, compresi quelli del bando sopracitato, una quarantina di alloggi.

(foto d’archivio)

06082022