CARONNO – Continuano le presentazioni in casa Caronnese, questa volta è il turno di Matteo Cosentino.

Difensore, classe 2003, Cosentino arriva dalla Primavera del Como dove ha giocato nell’ultima stagione. Nell’ultima stagione 23 gol con la maglia della formazione lariana, per un totale di 1700 minuti sul terreno di gioco conditi anche da 3 gol segnati. Difensore centrale, ma in grado di giocare anche lungo la corsia mancina, Cosentino è alla sua prima esperienza tra i senior.

Benvenuto a Caronno Pertusella, Matteo.

