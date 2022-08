x x

SARONNO – Sono aperte da pochi giorni le iscrizione per il servizio pedibus durante l’anno scolastico 2022/2023. La comunicazione arriva dall’amministrazione comunale, che avvia le iscrizioni a tutti gli studenti per la scuola Ignoto MIliti e la Sant’Alessandro.

Il servizio, il cui inizio cadrà nella mattinata di martedì 13 settembre, non smette mai di cercare volontari che seguino i bambini e li guidino nel percorso.

La modulistica per le iscrizioni è reperibili sul sito istituzionale del comune di Caronno Pertusella, ma anche all’ufficio protocollo e nell’ufficio Istruzione e Cultura del comune di Caronno Pertusella.

(in foto d’archivio: una precedente edizione del piedibus in una città del circondario)

