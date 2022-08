x x

COGLIATE – A dare la buona notizia il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico: “Siamo stati finanziati tramite il ministero per 3 importantissime progettazioni! Abbiamo vinto un bando grazie al quale riceveremo a fondo perso 200.000 euro per progettare il nuovo centro sportivo, 120.000 euro per progettare l’efficientamento energetico delle scuole elementari e 120.000 euro per progettare l’efficientamento energetico delle scuole medie!”

Insomma, si annunciano una serie di interventi importanti, per la comunità cogliatese. Nelle scuole anche l’occasione, sistemando l’efficientamente energetico, si rendere meno “pesante” la bolletta del Comune.

(foto archivio: una immagine dell’attuale centro sportivo di Cogliate, anche è anche la “casa” della locale formazione calcistica, la Cogliatese)

