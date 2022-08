x x

ORIGGIO – Potrebbe esserci un attimo di involontaria distrazione all’origine dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 16 in via Monfalcone. Protagonista un 27enne a bordo della propria Mazda cx-3. Il ragazzo, secondo la prima ricostruzione, ha perso il controllo della vettura mentre guardava il navigatore. Così l’auto è finita contro la recinzione e si è ribaltata.

Il conducente è uscito da solo dalla Mazda. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma il 27enne ha rifiutato il trasferimento all’ospedale.

In pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia che ha provveduto a deviare il traffico e a rilevare l’incidente. A riportare la vettura ion carreggiata mettendola in sicurezza i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

