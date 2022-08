x x

UBOLDO – Come preannunciato dalla nota di “Officine Musicali APS”, Sarà di 50.000 euro il finanziamento totale, stanziato in larga parte da Regione Lombardia (nell’ambito del bando per il progetto “Giovani SMART”) per il progetto “RiEsCo”, presentato dall’associazione Officine Musicali APS, partner capofila al fianco di Jonas Como Onlus e Comune di Uboldo. L’obiettivo ultimo di questo progetto, grazie al generoso finanziamento regionale, sarà quello di rilanciare la Casa dei Talenti dedicata a Giancarlo Radrizzani.

Il Progetto RieSco, presentato a Regione Lombardia, ha totalizzato un punteggio di 76/100 punti, classificandosi al sesto posto, così da ricevere il massimo finanziamento possibile. Il bando emanato dalla Regione, prevede un dispendio di 6 milioni di euro per la costruzione e rivalorizzazione di aree adibite all’aggregazione giovanile, per la provincia di Varese sono stati solo 13 i progetti presi in considerazione dal “Pirellone”, tra cui appunto quello presentato dall’amministrazione uboldese.

Attraverso questo finanziamento, fino a giugno 2023, la casa dei talenti, sita in via per Origgio 1 dopo il lungo periodo di stop pandemico, tornerà ad essere il luogo di “formazione/autoformazione gratuita, socializzazione, inclusione e realizzazione di progetti destinati ai giovani compresi tra i 15 e i 34 anni”.

Tra le maggiori novità che la struttura uboldese offrirà da questo autunno, ci saranno occasioni per il Lifelong learning, ovvero per la formazione permanente, l’orientamento e il ri-orientamento scolastico e professionale; counselling, uno spazio dedicato alla consulenza e all’ascolto psicologico, ed infine gruppi di parola, ossia spazi liberi per il confronto su determinate tematiche psico-sociali, per la condivisione di idee e valori.

Il progetto è stato finanziato per l’80% da Regione Lombardia, che ha stanziato 40000 euro a fondo perduto, il Comune di Uboldo invece, essendo partner finanziatore, sosterrà il progetto con 8000 euro, garantendo pienamento l’uso della Talent House di via per Origgio, i restanti 2000 euro sono stati stanziati dagli altri partner del progetto.

(Foto d’archivio)

