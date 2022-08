x x

TRADATE – Le fiamme sono partite, per cause ancora da accertare, oggi sabato 6 agosto alle 14 da uno stabile in via Baracca e da qua si sono propagate ad altri due edifici.

Residenti e passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Visto la grande portata dell’incendio, sono prontamente accorse diverse altre squadre a sostegno dalla provincia di Varese e di Como. Complessivamente hanno lavorato oltre una trentina di pompieri.

Decine le segnalazioni arrivate ai numeri di emergenza dai automobilisti e passanti allarmati per l’alta colonna di fumo nero. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati né tra i residenti né tra i pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Per permettere ai a pompieri di lavorare in sicurezza é stato chiuso un tratto della provinciale 233 nei pressi del luogo dell’incendio.

Sul posto sul posto anche per accertare le cause dell’incendio erano presenti i carabinieri della tenenza cittadina.

(Video e foto dal gruppo Tradate da vivere)