SARONNO – Si terrà questa sera alle 21 il galà lirico “Notte delle Stelle”. Dopo il cambio di location a fronte delle previsioni meteorologiche che annunciano pioggia, sarà la chiesa dei santi Pietro e Paolo la cornice del concerto con la Miskolci Szimfonikus Zenekar / Hungarian Symphony Orchestra, Miskolc Miskolc Orchestra Sinfonica di Miskolc, famosa orchestra ungherese di vasto repertorio presenterà un Gran Galà Lirico sinfonico con i vincitori delle edizioni del concorso che oggi sono professionisti in vari teatri del mondo.



La compagine sarà diretta dal direttore internazionale Lorenzo Castriota Skanderbeg, in collaborazione con l’istituto Civico Musicale Dongo Porlezza Menaggio.

I cantanti a salire sul palco saranno Federica D’Antonino, soprano, Feryal Türkoğlu, soprano, Asude Karayavuz, mezzo soprano, Lee Chung Man, tenore.

