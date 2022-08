x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il commento condiviso da una familiare della vittima di uno scippo avvenuto a fine luglio alle porte della Ztl. La saronnese ha condiviso il commento ieri sotto la cronaca dell’ultimo episodio avvenuto in città giovedì quando una 64enne è stata aggredita da dietro da un giovane che le ha strappato la collana d’oro dal collo.

Ecco il commento della saronnese

Lunedì 25 luglio alle 10.30 anche mia madre di 83 anni è stata aggredita in via San Giacomo mentre era in bicicletta. Un ragazzo l’ha raggiunta sorprendendola alle spalle, l’ha buttata a terra e le ha strappato due catenine d’oro. La rabbia che provo io come figlia, non è paragonabile al dolore fisico e psicologico che sta provando mia madre. Spero che che questa persona venga presa e punita. Mi auguro anche che la polizia locale inizi a controllare la città prendendosi cura dei cittadini.

