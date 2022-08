x x

VARESE – Da sabato 6 agosto a domenica 11 settembre, sala Veratti a Varese ospita la mostra collettiva degli artisti dell’associazione Artisti Indipendenti.

Sarà proprio nella giornata di oggi l’inaugurazione: alle 17.30 nella sala di via Carlo Giuseppe Veratti, 20. Dopodiché la mostra sarà visitabile nei weekend e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

L’evento, a cui il Comune di Varese ha concesso il patrocinio, promuove le opere di 26 artisti: Mario Baratelli, Giorgio Bernasconi, Ivano Bertin, Mario Borsetto, Tiziano Briccoli, Fabrizio Canna, Ezio Cassani, Mario Dabbene, Carmelo Ferragutti, Teresa Filippi, Pier Francesco Calloni, Renzo Cervini, Carlo Proverbio,, Ezio Pinciroli, Sandra Trabacchi, Lella Kundert, Mario Manca, Enzo Vignola, Sergio Pegoraro, Omella Nicola, Milena Pozzatello, Laura Pozzi, Carla Pugliano, Anna Maria Ricchiuti, Eugenio Ricci, Carla Spinelli.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito artistiindipendenti.wordpress.com .

(foto d’archivio)

