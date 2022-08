x x

CARONNO PERTUSELLA – Finale territoriale prima divisione femminile: dopo aver raggiunto la serie D, le ragazze della Pallavolo Caronno hanno vinto pure, per 3-2, la finale per il titolo contro la prima classificata dell’altro girone, Vivi Volley di Induno Olona. Insomma, stagione davvero trionfale per la compagine caronnese. “Complimenti a tutta la squadra per questa vittoria e per la bellissima stagione che hanno disputato!” rimarcano i dirigenti del club, decisamente soddisfatti per l’andamento dell’annata agonistica.

(foto di gruppo per la Pallavolo Caronno femminile, che ha ottenuto il passaggio in serie D ed anche vinto il titolo territoriale contro Induno Olona e che festeggia con il trofeo conquistato)

