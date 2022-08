x x

GERENZANO – Un’ora di intenso lavoro ha permesso ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno di domare l’incendio scoppiato venerdì sera nell’area boschiva di via Moneta.

A dare l’allarme intorno alle 22 alcuni automobilisti che malgrado il buio sono riusciti a notare fumo e fiamme tra gli alberi. Una richiesta d’intervento quanto mai provvidenzialmente lanciata ai numeri per le emergenze che ha permesso alla squadra di turno al distaccamento di Saronno in via Stra Madonna di intervenire in pochi minuti.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere prima e spegnere completamente poi tutte le fiamme prima che si propagandassero nella boscaglia secca a causa della siccità.

