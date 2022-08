x x

SARONNO – Con un po’ di ritardo, di cui ci scusiamo con l’interessato e i lettori, pubblichiamo l’intervento del saronnese Ezio Tursi che ha partecipato all’Ironman di Klagenfurt in Austria.

Un’esperienza di vita e sportiva. Questo è l’Iroman di Klagenfurt in Austria. Abbiamo nuotato per circa 4 chilometri senza muta (che ci è stata vietata per il troppo caldo ma con maggiore fatica nello scivolamento). In bici per 180 chilometri senza scia sulle salite della Carinzia (con circa 2000 metri di dislivello) infuocate dal caldo di 35 gradi e dal vento afoso. E poi la regina delle gare una maratona di 42 chilometri corsa lungo il bellissimo lago di Klagenfurt ma con un caldo asfissiante. Tutto questo in 12 ore circa senza sosta. Partiti in 3200 atleti provenienti da tutto il mondo (compresi i professionisti) e arrivati al traguardo in 2100 circa. E poi l’agognato traguardo con il mio grido di immensa soddisfazione bagnato dal sudore e dalle lacrime di gioia. All’arrivo mia moglie che mi fa dà nutrizionista e personal trainer. Non bastano i muscoli per arrivare fino in fondo, serve forte determinazione e infinita forza di volontà oltre al cuore. Durante l’ultima frazione di corsa, la più dura, il fisico ti vuole abbandonare ed è proprio lì che scatta la testa ed il cuore. Duro allenamento con il mio socio di triathlon Marco, ma immensa soddisfazione. L’ironman è vita e sport.

