x x

SARONNO – In merito alla lunga rassegna teatrale per la stagione 2022/23, saranno 5 gli appuntamenti danzanti pensati dagli organizzatori per intrattenere gli appassionati della “sesta arte”.

Il primo appuntamento con la danza sarà domenica 9 ottobre alle 21, e avrà come titolo “I miei 20 anni + 2 – di danza, pittura, arte e vita”, protagonista della serata sarà Simona Atzori, la quale racconterà i suoi primi 20 anni di carriera, si tratterà quindi di un “Racconto in prima persona in cui Simona Atzori ripercorre tutte le tappe artistiche e di vita, dal 2000 a oggi”.

Sabato 26 novembre ci sarà uno spettacolo dal titolo “Back to dance” e sarà a cura di Kataklò athletic dance center, questo show si svolgerà in un unico tempo che affronterà quattro temi: l’umanità, la mitologia, l’eroismo e la leggerezza, “Racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto un’esperienza universalmente condivisa”.

Il terzo appuntamento danzante sarà mercoledì 7 dicembre alle 21, e avrà come titolo “Galà danza classica”, uno spettacolo di danza classica apprezzato in molti teatri italiani, lo show sarà presentato da “Oltre la danza”.

Sabato 11 febbraio alle 21 ci sarà “Sin Sombrero”, organizzato dalla compagnia di balletto e Flamenco Mara Terzi, sarà uno spettacolo in cui musica e ballo si intrecciano in un continuo intrecciarsi di colori.

L’ultimo appuntamento con la danza sarà “Piazzolla tango”, a cura della compagnia Naturalis Labor, uno spettacolo che intreccia le musiche di Piazzolla e le composizioni originali di Carlo Carcano, “Dando vita ad uno spettacolo che ha registrato il sold out in Italia e all’estero.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn