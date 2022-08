x x

GERENZANO – I lettori più attenti se ne saranno già accorti ma da qualche settimana la notizia è ufficiale: ilSaronno sarà il media partner de “Il Palio di Gerenzano”.

Merito dell’energia e dell’entusiasmo dell’associazione che ha fatto rivivere quest’iniziativa qualche anno fa e che dopo lo stop imposto dalla pandemia ha saputo coinvolgere nuovamente i rioni e quindi l’intera comunità gerenzanese.

“In questi mesi abbiamo raccontato i diversi eventi organizzati dai rioni per promuovere l’iniziativa dando voce anche alle diverse necessità come la ricerca di cantanti per il coro – spiega la direttrice Sara Giudici – non vediamo quindi l’ora di seguire in prima fila anche i giochi e tutti gli eventi del Palio che animeranno vie e piazze di Gerenzano dal 3 all’11 settembre. Un grazie per quest’opportunità all’associazione i Colori di Gerenzano che dà alla nostra testata l’opportunità di seguire questo evento così amato ed entusiasmante in prima fila”.

“Siamo entusiasti – hanno spiegato dall’associazione in una nota – di questa partnership con il giornale che ha seguito la fase preparatoria del Palio, dandoci grande visibilità, e che ci supporterà nella settimana dedicata ai giochi, fino alle premiazioni finali. Vi invitiamo a seguire IlSaronno (https://ilsaronno.it/), anche sui social, per rimanere aggiornati”.

