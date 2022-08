x x

ROVELLASCA – Prende il testimone da don Natalino Pedrana, diventato prevosto di Cernobbio: il riferimento va a don Christian Ghielmetti, che è stato nominato dalla curia nuovo parocco di Rovellasca. Don Christian viene da una esperienza da vicario alla parrocchia della confinante Lomazzo. L’ordinazione diaconale di don Christian era avvenuta nel settembre 2017 alla cattedrale di Como, e quella presbiteriale nel giugno dello stesso anno, e dopo sei anni in seminario. Nativo di Como e classe 1976, è laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano dove è stato assistente fra il 2006 ed il 2009.

Don Natalino è stato nominato prevosto di Cernobbio e di Rovenna, parroco di Maslianico, di Piazza Santo Stefano e di Stiminianico, e responsabile della comunità pastorale della Beata vergine del Bisbino, costituita dalle suddette parrocchie.

(foto archivio: don Ghielmetti nella chiesa di Lomazzo)

