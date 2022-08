x x

SARONNO – Grande partecipazione per il galà lirico “Notte delle stelle” che ieri sera ha riempito di musica la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Saronno.

Il cambio di location, avvenuto a causa delle previsioni meteorologiche che hanno impedito l’organizzazione nel giardino di Villa Gianetti, infatti, non ha penalizzato la partecipazione: un centinaio di persone presenti per sentire la Hungarian symphony orchestra, famosa orchestra ungherese di vasto repertori, composta da professionisti in vari teatri del mondo.

La compagine è stata diretta da Lorenzo Castriota Skanderbeg, in collaborazione con l’istituto Civico Musicale Dongo Porlezza Menaggio.

Ad esibirsi con l’orchestra la soprano Federica D’Antonino, la soprano Feryal Türkoğlu, soprano, la mezzo soprano Asude Karayavuz e il tenore Lee Chung Man.

(foto: l’evento di ieri sera)