x x

SARONNO – È nato da appena 10 giorni (https://ilsaronno.it/2022/07/27/un-nuovo-social-dedicato-a-saronno-scopri-saronno-one/) eppure Saronno.one ha già attirato l’attenzione di tanti utenti dei social di Saronno e dintorni. Ecco per restare in tema di decaloghi estivi perchè vale la pena di curiosare all’interno di Saronno.one e iscriversi.

1) È un social locale, dedicato alla tua città.

2) È un social globale, con il tuo account su Saronno.one puoi seguire ed essere seguito da chiunque sia iscritto ad un server Mastodon.

3) Le conversazioni sono civili, senza insulti e argomentate.

4) Non c’è un algoritmo che decide per te: hai il totale controllo su cosa leggere e cosa no.

5) Non è un social commerciale: non c’è pubblicità e non sei profilato.

6) Puoi trovare nuovi amici e scoprire cose nuove.

7) Puoi trovare nuove persone che vogliono seguire i tuoi post e quelli della tua attività.

8) Puoi vantarti con amici e colleghi di essere su Mastodon, mentre loro probabilmente non sanno nemmeno cosa sia.

9) Saronno.one e Mastodon sono parte integrante del Fediverso (https://it.wikipedia.org/wiki/Fediverso)

10) Saronno.one è offerto dal quotidiano online www.ilsaronno.it

Puoi iscriverti a Saronno.one cliccando su https://saronno.one. Puoi anche scaricare l’applicazione per IOS e Android Mastodon.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn