MISINTO – “Grazie a tutti: presidente, dirigenti allenatori, staff e a tutte le persone che curano gli spogliatoi e il campo. Anche se la stagione non è andata come ci si aspettava la passione per il gioco del calcio non finisce e questa è una ripartenza per la stagione prossima con questo grande gruppo di amici uniti da una grande passione”. Così i responsabili del Cgds calcio Misinto, tutt’altro che demoralizzati dopo la sconfitta nei playout contro la Cascinamatese ed il conseguente ritorno in Terza categoria.

La società è dunque già pronta a ripartire e si contano i giorni in vista dell’inizio della prossima annata agonistica, obiettivo quello di far bene, ma anche e soprattutto continuare a divertirsi.

(foto: un momento della grigliata con dirigenti, tecnici collaboratori e giocatori del Cgds Misinto)

08082022