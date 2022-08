x x

La S.C. Caronnese è lieta di dare il benvenuto a Matteo Cattaneo, nuovo giocatore rossoblù.

Classe 2002, Cattaneo è cresciuto nel settore giovanile di Milan e Monza, giocando nella Primavera con la maglia biancorossa. Lo scorso anno, inizio di stagione alla Castellanzese, poi il passaggio allo Stresa dove ha vinto l’Eccellenza piemontese.

Al tempo stesso la S.C. Caronnese comunica l’uscita di Francesco Coghetto. Il difensore classe 2003 vestirà la maglia del Fiorenzuola la prossima stagione. Dopo due anni in rossoblù, con 42 presenze tra campionato e Coppa Italia e più di 3000 minuti giocati, il grande salto nei professionisti.

Un benvenuto a Matteo Cattaneo nella famiglia rossoblù e un grosso in bocca al lupo a Francesco Coghetto per la sua nuova avventura.

