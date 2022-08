x x

SARONNO – C’è tempo fino al 15 settembre pre presentare le candidature per l’assegnazione della Ciocchina. Le civiche benemerenze saranno quest’anno assegnate secondo il regolamento approvato in consiglio comunale lo scorso marzo e consultabile sul sito del Comune di Saronno.

Sarà possibile candidare cittadine e cittadini saronnesi o non, con comprovate manifestazioni di benemerenze e di gratitudine della comunità saronnese, ma anche ad associazioni, fondazioni ed imprese locali, con preferenza per quelle fondate o localizzate nel territorio comunale di Saronno. La proposta, in forma scritta e riservata, accompagnata dalla motivazione, dovrà essere consegnata al sindaco, che la proporrà alla Giunta, la quale delibererà con urgenza.

La “Ciocchina”, in forma ordinaria e speciale, sarà conferita dal sindaco, in presenza della giunta comunale e del consiglio comunale, nella settimana che comprende la festa del Trasporto, preferibilmente la vigilia della festa stessa, mediante solenne cerimonia pubblica.

