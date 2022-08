x x

SARONNO – Tempo d’estate ma anche di programmazione e tra le società che si stanno muovendo per il nuovo anno sportivo ci sono i Saronno Ice Goblins la società di hockey cittadina.

Si comincia il primo settembre con un percorso di allenamento, di un mese circa, a secco/in palestra che permetterà ai ragazzi di impegnarsi nella preparazione atletica e tattica.

“Nella prossima stagione – spiegano dalla società – cominceremo con il ghiaccio dal 3 ottobre per concludere il 31 marzo ossia con due mesi in più di ghiaccio, in confronto alla stagione appena conclusa. In aumento anche le ore settimanali a disposizione dei nostri iscritti”.

Tra le novità anche quelle del team che vedrà un aumento degli allenatori che saranno 4 (di cui uno solamente per i portieri) che seguiranno tutte le categorie. Per chi, grande o piccolo, fosse interessato a seguire le attività della società e a scendere sul ghiaccio troverà tutte le info su https://www.facebook.com/HocheyGhiaccioSaronno/

